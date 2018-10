VIDEO | Primele arestari dupa MACELUL de la meciul lui McGregor! Ce risca Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov l-a invins pe Conor McGregor in cel mai tare meci de MMA al anului. Rusul l-a facut pe irlandez sa bata podeaua in runda a patra.

Finalul meciului dintre Khabib cu McGregor a consemnat o bataie generala, incheiata doar dupa interventia politistilor si a oamenilor de ordine. Dana White, omul care conduce UFC-ul, a anuntat ca trei dintre membrii staff-ului lui Nurmagomedov au fost arestati.

Jurnalistul Matt Rodewald, reporter la Fox10, a postat pe contul sau de Twitter un scurt video cu momentul in care unul dintre oamenii lui Nurmagomedov a fost arestat.



VIDEO: A #Khabib team member apparently getting arrested after the mele #UFC229 pic.twitter.com/qdJPjXsJzQ