ULTIMA ORA | Batut mar, McGregor a cerut deja revansa! Mesajul irlandezului cu orgoliul ranit

Batut mar de rusul Nurmagomedov, care a ajuns la un record de 27 cu 0, McGregor cere deja revansa!

Khabib Nurmagomedov l-a invins pe Conor McGregor in cel mai tare meci de MMA al anului, in gala UFC de azi-noapte, care a avut loc la Vegas! Khabib a castigat in runda a patra.

Imediat dupa ce arbitrul a oprit meciul si l-a declarat invingator pe Khabib, rusul a sarit din cusca si si-a impartit pumni cu oamenii din stafful lui McGregor. De asemenea, un apropiat al sau l-a lovit pe irlandez. Totul a degenerat si a fost nevoie de interventia politistilor!

La cateva ore distanta, dupa ce a refuzat sa apara la conferinta de presa, McGregor a postat doua mesaje pe internet.

Pe Instagram, McGregor a spus: "Ma voi intoarce".

Pe Twitter, irlandezul a cerut revansa: "A fost o lovitura buna! Ma uit deja catre ravansa!".