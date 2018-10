"Va rog sa ma iertati! Stiu ca taica-miu o sa ma bata rau". Khabib a venit la conferinta si a vorbit despre bataia cu oamenii lui McGregor. VIDEO

Khabib Nurmagomedov l-a invins pe Conor McGregor in cel mai tare meci de MMA al anului. Rusul l-a facut pe irlandez sa bata podeaua in runda a patra.

Khabib Nurmagomedov si-a pierdut capul dupa ce l-a invins pe McGregor si a sarit din cusca peste oamenii irlandezului, aruncand pumni in stanga si in dreapta. La randul sau, unul dintre antrenorii sai a intrat in cusca si l-a "palit" pe Conor McGregor!

Finalul meciului dintre Khabib cu McGregor a consemnat o bataie generala, incheiata doar dupa interventia politistilor si a oamenilor de ordine.

Dupa acest moment, Nurmagomedov a mers la conferinta de presa, unde a vorbit sincer. El le-a cerut scuze celor prezenti si fanilor UFC, spunand ca "e inadmisibil ca McGregor sa ii insulte religia, natia si familia".

"Vreau sa le cer scuze tuturor, stiu ca nu e partea mea cea mai buna. Dar nu inteleg de ce unii ma fac praf pentru ca am sarit din cusca. El (n.r McGregor) a vorbit despre religia mea, despre familia mea, a venit in Brooklyn si ne-a distrus autocarul, putea sa omoare niste oameni.

Stiu ca taica-miu o sa ma bata rau pentru reactia pe care am avut-o...", a spus Khabib Nurmagomedov.

Khabib si-a primit centura UFC, dar nu si cecul. Dana White, "bossul" UFC spune ca plata a fost deocamdata blocata.