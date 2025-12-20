Cristi Chivu (45 de ani) se bucură și în contextul eliminării din Supercupa Italiei de încrederea conducerii lui Inter Milano.

Credit în continuare pentru Cristi Chivu la Inter Milano

Șefii „nerazzurrilor” sunt mulțumiți de faptul că Inter ocupă primul loc în Serie A și poziția a 6-a în grupa unică din Liga Campionilor, care asigură calificarea directă în play-off.

„Inter pleacă în depresie de la Riyadh. Încredere în continuare în Chivu, dar e nevoie de mai multă determinare”, a titrat Gazzetta dello Sport.

Jurnaliștii italieni au detaliat ulterior situația lui Cristi Chivu: „Primul loc în campionat și parcursul din UEFA Champions League le dau speranțe celor din conducere, dar în duelurile decisive se tot repetă aceleași greșeli. Totuși, încredere deplină și reînnoită în Chivu, care are echipa în mâna sa”.

Inter, eliminată la penalty-uri de Bologna din Supercupa Italiei

Bologna a învins vineri seara, la Riad, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, după loviturile de departajare, scor 4-3 (1-1 în timpul regulamentar), într-o partidă transmisă în exclusivitate de VOYO. „Nerazzurii” au ratat trei penalty-uri, faţă de doar două ale adversarilor. Bologna va juca finala, cu Napoli.

La Riad, pe stadionul Al-Awwal Park, Inter a deschis scorul foarte repede, prin Marcus Thuram, care a înscris din pasa lui Bastoni, în minutul 2 al meciului.

Bologna a egalat în minutul 35, dintr-un penalty transformat de Riccardo Orsolini. Arbitrul Daniele Chiffi a acordat penalty pentru echipa lui Chivu, în minutul 58, dar a anulat decizia după intervenţia VAR şi, după 90 de minute, scorul a fost egal, 1-1.

Cinci ratări consecutive la loviturile de la 11 metri

S-a trecut astfel direct la executarea loviturilor de la 11 metri. Inter a început cu golul lui Lautaro Martinez, apoi Lewis Ferugson a egalat.

A urmat o serie de cinci ratări consecutive. Trei de partea lui Inter (Bastoni, Barella, Bonny) şi două ale Bolognei (Moro şi Miranda).

Pe final, Rowe a înscris pentru Bologna, De Vrij a marcat pentru Inter, dar Immobile a adus victoria Bolognei, cu 3-2 la lovituri de departajare şi finala Supercupei Italiei se va disputa între Napoli şi Bologna.

