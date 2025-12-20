Umit Akdag este unul dintre cei mai apreciați tineri fundași centrali din fotbalul din Turcia.

Galatasaray se luptă cu Trabzonspor pentru transferul lui Umit Akdag

Fotbalistul care a reprezentat România la tineret și pe care Mircea Lucescu vrea să îl convingă să facă pasul și la prima reprezentativă înaintea barajului pentru Mondial ai impresionat prin prestațiile sale, iar presa din Turcia susține că a ajuns pe lista unor cluburi de top precum Trabzonspor și Galatasaray.

Akdag s-a născut în România din părinți turci și este eligibil atât pentru naționala României, cât și pentru cea a Turciei. Deși poate accepta oricând să debuteze pentru prima echipă a României, Akdag a evitat acest lucru sperând la o convocare din partea Turciei, lucru care până în acest moment nu s-a întâmplat.

Până să își lămurească situația în ceea ce privește echipa națională, Umit Akdag poate bifa transferul carierei. Trabzonspor pregătește deja oferta pentru Alanyaspor, iar Sabah susține că mai așteaptă doar acceptul lui Fatih Tekke.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Umit Akdag, conform Transfermarkt.

Galatasaray, sfătuită să îl transfere pe Umit Akdag

Jurnalistul turc Berk Mertoz a declarat în presa turcă faptul că în opinia sa Galatasaray ar trebui să îl transfere în această iarnă pe Umit Akdag de la Alanyaspor.

Întrebat ce sumă ar solicita Alanyaspor în schimbul lui Umit Akdag, Mertoz a răspuns că aceasta ar fi în jur de 4-5 milioane de euro, o nimica toată pentru Galatasaray, având în vedere sumele investite în ferestrele precedente de mercato.

”Cred că primul obiectiv al Galatasaray în perioada de transferuri ar trebui să fie Umit Akdag de la Alanyaspor. Un fundaș central stângaci, născut în 2003, care nu ar ocupa un loc rezervat jucătorilor străini, are 1,93 m înălțime și este foarte eficient la duelurile aeriene. Dar caracteristica sa principală este construirea jocului.

Are un picior foarte curat. Dacă se va face un transfer în zona lui Abdulkerim, aș prefera Umit Akdag în locul unui jucător scump și vedetă. Ar fi o soluție bună pentru perioada post-Abdulkerim.

În acest sezon a jucat 12 meciuri pentru Alanyaspor și a marcat 1 gol. Este unul dintre fundașii centrali cu cele mai bune performanțe din ligă până acum.

Cota de piață actuală a jucătorului este de 900 de mii de euro. Cred că Alanyaspor va cere de la Galatasaray cel puțin 4-5 milioane de euro. Eu cred că jucătorul merită această sumă”, a spus jurnalistul turc Berk Mertoz.

