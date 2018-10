UMILINTA TOTALA! 50 Cent l-a distrus pe McGregor dupa meciul de azi-noapte! Ce a spus cantaretul dupa meciul cu Khabib

Khabib l-a invins pe McGregor in gala UFC de la Las Vegas si a ajuns la un record de 27-0. Pentru McGregor, infrangerea reprezinta o mare, mare lovitura de imagine!

La final, si rapperul 50 Cent a reactionat. El l-a ironizat pe McGregor, amintind de scandalul facut de acesta la New York, cand a si ajuns in arest.

"Asa arati cand regreti ca ai aruncat cu un scaun in autocarul lui Khabib, in Brooklyn", a scris el.

This is when you regret throwing a chair in Brooklyn. LOL pic.twitter.com/GJFCVUyJmP