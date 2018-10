"Mai stiti cand si-a facut McGregor poza cu Putin? Ei bine, m-a sunat presedintele!" Ce i-a spus Vladimir Putin lui Khabib dupa meci

Khabib Nurmagomedov a incercat sa ofere o explicatie pentru incidentele din aceasta dimineata.

Khabib l-a invins in runda a 4-a pe Conor McGregor, prin strangulare, insa apoi a sarit in tribuna sa se ia la bataie cu unul dintre antrenorii irlandezului, in timp ce doi oameni din stafful sau au sarit in cusca sa il bata pe Conor.

La conferinta de presa, Khabib a incercat sa dea niste explicatii:

"Sunt sigur ca tata o sa ma bata cand ajung acasa. Imi pare rau pentru ce s-a intamplat, dar nu trebuie sa vorbesti despre religia, familia si tara unui om. V-am spus ca lucrurile se vor regla in aceasta seara in cusca", a spus Khabib dupa meci.

Acesta a dezvaluit ca a fost sunat de presedintele Rusiei imediat dupa confruntare, desi Conor McGregor se lauda ca e prieten cu Putin dupa ce s-au pozat impreuna la finala Campionatului Mondial de fotbal din aceasta vara.

"M-a sunat Putin dupa meci, mi-a spus felicitari pentru victorie, chiar daca el (McGregor) spunea ca sunt prieteni", a spus rusul.