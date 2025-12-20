Manchester City - West Ham, LIVE pe VOYO, de la 17:00! Haaland, pregătit să facă show!

Manchester City - West Ham, LIVE pe VOYO, de la 17:00

Partida Manchester City - West Ham, din runda 17 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Manchester City vine după succesul, scor 3-0, din meciul cu Crystal Palace, iar „cetățenii” se află pe poziția a doua în Premier League, la două puncte de liderului Arsenal.

De cealaltă parte, West Ham este pe poziția a 18-a în campionatul Angliei și vine după înfrângerea 2-3 cu Aston Villa.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 4-1.

