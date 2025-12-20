Manchester City - West Ham, LIVE pe VOYO, de la 17:00! Haaland, pregătit să facă show!
Manchester City - West Ham se vede LIVE pe VOYO, de la ora 17:00.
Manchester City - West Ham, LIVE pe VOYO, de la 17:00
Partida Manchester City - West Ham, din runda 17 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
Manchester City vine după succesul, scor 3-0, din meciul cu Crystal Palace, iar „cetățenii” se află pe poziția a doua în Premier League, la două puncte de liderului Arsenal.
De cealaltă parte, West Ham este pe poziția a 18-a în campionatul Angliei și vine după înfrângerea 2-3 cu Aston Villa.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 4-1.
Pep Guardiola a vorbit despre viitorul său la Manchester City
Antrenorul „cetățenilor” a explicat că, indiferent de perioada contractului său, rezultatele sunt cele care îi decid soarta, la fel ca în cazul oricărui alt tehnician.
„Sunt aici! Ce urmează să se întâmple, cine poate ști? Cine știe? Dar chiar și dacă aș avea un contract de 10 ani sau de 6 luni, ce se întâmplă în fotbal schimbă lucrurile considerabil” - sunt cuvintele tehnicianului catalan, citate de jurnalistul Fabrizio Romano.
Situația lui Guardiola la City
Contractul lui Pep Guardiola cu Manchester City urmează să expire pe 30.06.2027. Discuțiile referitoare la viitorul său alături de „cetățeni” au loc în contextul în care, dacă nu va câștiga Premier League în stagiunea curentă, Guardiola va lega pentru prima dată la City două sezoane la rând fără campionat cucerit.
În prezent, Manchester City ocupă locul 2 în Premier League, cu 34 de puncte în 16 etape. Se află la doar două „lungimi” distanță de liderul Arsenal.
- 18 trofee a câștigat Guardiola la Manchester City, printre care 6 Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News