Anuntul bomba facut de Mayweather dupa megascandalul iscat de McGregor. Fostul campion, gata sa intre in octogonul UFC

Floyd Mayweather anunta ca singura sansa de a mai lupta este aceea de a intra in octogonul UFC. La box nu mai are nimic de demonstrat.

Floyd Mayweather a vorbit pentru ESPN la doua zile de la mega scandalul iscat de Conor McGregor in SUA.

Fostul pugilist, care l-a batut pe McGregor in ringul de box, in 2017, spune ca isi doreste sa se bata pe reguli de MMA.

"Este posibil sa revin. Si daca o voi face, va fi pentru un meci in UFC. Am vorbit cu echipa mea. Am discutat cu Al Haymon (n.r promotorul lui). El spune nu. Am vorbit cu Showtime. Am vorbit cu CBS. Daca revin, Showtime si CBS trebuie sa fie implicate", a spus Mayweather.

Anul trecut, pe 27 august, Mayweather l-a invins prin TKO pe Conor McGregor, in runda a 10-a.