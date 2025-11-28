Iulian Chiriţa a adăugat vineri o medalie preţioasă în palmaresul său, o performanţă notabilă pentru întreg tenisul de masă românesc, la ediţia Campionatului Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca.

Bronz pentru Iulian Chiriţa la CM de Juniori 2025

Medaliat cu bronz alături de echipa României U19 la ediţia de anul trecut din Helsingborg, Iulian Chiriţa a repetat performanţa şi a ajuns din nou pe podium, de această dată în proba de U19 dublu masculin, alături de portughezul Tiago Abiodun.

Campionii europeni U19 en-titre au reuşit un parcurs încântător până în semifinala jucată în BT Arena, iar la ediţia istorică găzduită de ţara noastră au ocupat treapta a treia a podiumului, după ce în ultimul act au cedat cu perechea japoneză Ryuusei Kawakami/Kazuki Yoshiyama.

Iulian şi Tiago au avut trei mingi de set şi ar fi putut relansa finala la 0-2, însă au fost întorşi de asiatici, iar meciul l-au pierdut, scor 0-3 (4-11, 5-11, 10-12).

Parcursul cuplului Iulian Chiriţa/Tiago Abiodun

Până în zona medaliilor mondiale, cuplul Iulian Chiriţa/Tiago Abiodun a eliminat alte două perechi redutabile, pe Alan Kurmangaliyev (Kazahstan)/Benyamin Faraji (Iran), scor 3-0 (11-5, 13-11, 12-10), şi Ankur Bhattacharjee/Abhinandh Pradhivadhi (India), scor 3-0 (11-2, 11-6, 12-10).

Tot astăzi, de la ora 20:00, este programată finala probei de U19 dublu mixt, dintre Iulian Chiriţa/Anna Hursey (Ţara Galilor) şi Li Hechen/Qin Yuxuan (China).

