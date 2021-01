Zlatan Ibrahimovic intinereste pe zi ce trece! Postarea care face acum inconjurul lumii: moment istoric pentru suedez in ultima partida a lui AC Milan

Revenit dupa accidentare, Zlatan Ibrahimovic a fost introdus de Stefano Pioli in teren in ultimele minute ale duelului AC Milan 2-0 Torino.

In minutul 85, antrenorul Milanului facea o dubla schimbare, iar cei care urmau sa faca pasul in teren erau Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) si Daniel Maldini (19 ani).

Pe internet au inceput imediat sa circule imagini cu Ibrahimovic intr-un duelul in care l-a infruntat pe tatal lui Daniele, mult mai celebrul Paolo Maldini (52 de ani).

Pe 15 septembrie 2003, la doar 21 de ani, Zlatan era titular intr-un AC Milan - Ajax. Ibrahimovic evolua in acea vreme pentru Ajax si il avea in fata pe unul dintre cei mai mari fundasi din istorie, Paolo Maldini, care a jucat nu mai putin de 24 de ani in tricoul lui AC Milan si care a reusit sa castige de cinci ori Champions League si de sapte ori titlul in Italia.

Pe 9 ianuarie 2021, Zlatan, la 39 de ani, a fost trimis in teren impreuna cu Daniele Maldini, care a bifat a 11-a aparitie in tricoul Milanului la doar 19 ani.

"Zlatan chiar este Benjamin Button", au scris fanii pe Twitter.

September 16th, 2003 - a 21-year Zlatan Ibrahimović at Ajax faces off against Paolo Maldini at AC Milan

January 9th, 2021 - a 39-year old Zlatan Ibrahimović is subbed on for AC Milan alongside Daniel Maldini (19), who is Paolo’s son.

Zlatan really is Benjamin Button. pic.twitter.com/CHu0zx0k84