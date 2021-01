Ibrahimovic vs Ronaldo, vis INTERZIS pentru fani! Zlatan, indisponibil pentru derby-ul cu Juventus! Liderul Milan, neinvins in acest sezon

Zlatan Ibrahimovic (39 ani) continua sa fie indisponibil pentru AC Milan!

Golgheterul echipei nu s-a refacut si nu o sa faca parte din lot pentru meciul cu Juventus, anunta AC Milan. Zlatan lipseste deja de peste o luna de zile, dupa ce accidentarea sa musculara a recidivat. Staff-ul medical al echipei spera sa-l recupereze, insa acesta s-a antrenat separat si nu este recuperat suta la suta.

Suedezul a reusit 10 goluri in 6 aparitii in acest sezon si este in topul marcatorilor din Seria A, alaturi de Immobile, Lukaku si Ronaldo. De asemenea, de la Milan s-au antrenat separat de grup si Matteo Gabbia, Ismael Bennacer si Alexis Saelemaekers, ultimii 2 fiind jucatori de baza in acest sezon.

Milanezii sunt singura echipa neinvinsa din acest sezon, castigand 11 din cele 15 meciuri disputate si avand 1 punct peste rivala Inter. Juventus are un inceput de sezon mai greu, cu Andreea Pirlo la prima experienta ca antrenor, acestia ocupa locul 5 cu 27 de puncte si un meci mai putin disputat fata de Inter si Milan.

Ultimul duel dintre cele doua echipe a avut loc anul trecut, si a fost castigat de Milan cu 4-2 dupa o revenire spectaculoasa de la 0-2.

Super duelul dintre AC Milan si Juventus va avea loc miercuri seara, incepand cu ora 21:45 si se vede in format LIVE TEXT pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.