INTER - BARCELONA | Cea mai mare problema a lui Suarez: n-a mai inscris de 14 meciuri in deplasare in Champions League! Statistici de GROAZA

Uruguayanul Luis Suarez e unul dintre cei mai buni atacanti din lume. El tocmai a reusit un hattrick contra lui Real Madrid, insa in Champions League n-a mai marcat de 1328 de minute in deplasare.

Asta inseamna 14 partide, sau din septembrie 2015, de la un meci cu Roma de pe Olimpico. Suarez a marcat in 55% din partidele jucate in Cupa, insa in Champions League doar in 33% din partide si-a trecut numele pe tabela.

Suarez a jucat 52 de meciuri in Champions League, inclusiv calificari, si a marcat 24 de goluri (19 pentru Barcelona).

Azi, Barca merge pe San Siro pentru duelul cu Inter, iar catalanii nu stiu daca se pot baza pe Messi. Ar fi momentul ca Suarez sa marcheze in sfarsit si in Champions League, dupa ce a facut-o in campionat cu Real si Rayo.

