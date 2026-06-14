Veste proastă pentru Istvan Kovacs de la FIFA

Veste proastă pentru Istvan Kovacs de la FIFA CM 2026
SPORT.RO
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Istvan Kovacs (41 de ani), singurul central român delegat la Cupa Mondială din această vară, încă așteaptă prima delegare.

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Istvan KovacsFIFACupa Mondiala
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FIFA a ales 52 de centrali pentru Cupa Mondială, 88 de asistenți și 30 de arbitri VAR. România va fi reprezentantă la turneul final de Istvan Kovacs (central), Mihai Marica și Ferencz Tunyogi (asistenți).

Istvan Kovacs va încheia fără delegare prima etapă a grupelor de la CM 2026

Brigada din România va mai avea însă de așteptat până la primul meci de la Cupa Mondială. Prima etapă a fazei grupelor se va încheia fără vreo delegare pentru Istvan Kovacs.

FIFA a anunțat, duminică, arbitrii partidelor programate în seara zilei de 17 iunie și dimineața zilei de 18 iunie. Francezul Clement Turpin a fost trimis la Anglia - Croația, qatarezul Abdulrahman Aljassim va conduce Portugalia - RD Congo, suedezul Glenn Nyberg va arbitra Ghana - Panama, iar englezul Anthony Taylor va oficia duelul dintre Uzbekistan și Columbia.

The Times a scris recent că fiecare arbitru central care face parte din lotul pentru Cupa Mondială încasează 100.000 de dolari pentru simpla participare. Bonusul financiar va crește cu fiecare meci condus: de la 3.000 de dolari în faza grupelor, până la 10.000 de dolari în fazele eliminatorii.

Istvan Kovacs s-a aflat și în lotul pentru Cupa Mondială din 2022, însă atunci nu a prins niciun meci la centru, având în 8 rânduri rolul de al patrulea oficial.

Cine sunt arbitrii delegați la primele 24 de meciuri de la CM 2026

  • Mexic - Africa de Sud 2-0: Wilton Sampaio (Brazilia)
  • Coreea de Sud - Cehia 2-1: Amin Mohamed Omar (Egipt)
  • Canada - Bosnia 1-1: Facundo Tello (Argentina)
  • Qatar - Elveția 1-1: Said Martinez (Honduras)
  • Brazilia - Maroc 1-1: Slavko Vincic (Slovenia)
  • Haiti - Scoția 0-1: Mustapha Ghorbal (Algeria)
  • SUA - Paraguay 4-1: Danny Makkelie (Olanda)
  • Australia - Turcia 2-0: Jesus Valenzuela (Venezuela)
  • Germania - Curacao: Jalal Jayed (Maroc)
  • Coasta de Fildeș - Ecuador: Francois Letexier (Franța)
  • Olanda - Japonia: Ismail Elfath (SUA)
  • Suedia - Tunisia: Yael Falcon (Argentina)
  • Belgia - Egipt: Ramon Abatti (Brazilia)
  • Iran - Noua Zeelandă: Cesar Arturo Ramos (Mexic)
  • Spania - Capul Verde: Adham Makhadmeh (Iordania)
  • Arabia Saudită - Uruguay: Maurizio Mariani (Italia)
  • Franța - Senegal: Alireza Faghani (Australia)
  • Irak - Norvegia: Pierre Atcho (Gabon)
  • Argentina - Algeria: Szymon Marciniak (Polonia)
  • Austria - Iordania: Dahane Beida (Mauritania)
  • Portugalia - RD Congo: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)
  • Uzbekistan - Columbia: Anthony Taylor (Anglia)
  • Anglia - Croația: Clement Turpin (Franța)
  • Ghana - Panama: Glenn Nyberg (Suedia)
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