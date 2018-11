LIVE 22:00 Inter - FC Barcelona | Meciul serii in Liga Campionilor! Cine castiga isi asigura calificarea in optimi

Comentam super meciul dintre Inter si FC Barcelona pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si m.sport.ro

De la ora 22:00 pe Giussepe Meazza se joaca super meciul dintre FC Barcelona si Inter Milano. Inter si Barcelona fac legea in grupa B a Uefa Champions League. Italienii au 6 puncte in timp ce formatia lui Valverde are 3 victorii din 3 posibile.

Echipa care castiga in aceasta seara isi asigura matematic calificarea in optimile competitiei. Acest meci poate fi echivalent cu revenirea lui Lionel Messi pe gazon dupa accidentarea suferita in meciul din La Liga cu Sevilla.

In partida tur de pe Camp Nou, Barcelona s-a impus cu scorul de 2-0 dupa golurile marcate de Rafinha si Jordi Alba. Inter le-a invins in aceasta grupa pe PSV si Tottenham cu scor identic 2-1.