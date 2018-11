Casa unui star de la Barcelona a fost jefuita inainte de meciul cu Inter! Familia fotbalistului se afla in casa

Nu e totul roz pentru Jordi Alba. Fotbalistul de la FC Barcelona a fost jefuit de hoti.

Familia lui Jordi Alba a trecut prin clipe de groaza in timp ce fotbalistul era la Milano pentru meciul cu Inter. Luni in jurul orel 19:30, hotii au intrat in casa fundasului.

Presa din Spania scrie ca pentru a intra in casa, hotii au fortat un geam care duce in gradina casei lui Alba. In timpul jafului, familia fundasului era la parter.

Inca nu a fost decisa valoarea lucrurilor furate. Oamenii care asigura paza casei lui Alba au asigurat politia ca n-au vazut nimic suspicios.