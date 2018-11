Un campion al Romaniei e antrenor din Liga a 3-a si jucator in a 4-a! GENIAL: echipa pe care o antreneaza are mai putine goluri decat a dat el pentru echipa la care joaca :))

Gabriel Paraschiv (40 de ani), fost campion al Romaniei cu Otelul, e antrenor in liga a treia si jucator in cea de-a patra.

Fost campion al Romaniei cu Otelul, acum in varsta de 40 de ani, Gabi Paraschiv e antrenor la Flacara Moreni (liga a treia) si jucator la Unirea Colibasi (liga a patra). Ca jucator, el continua sa rupa plasele. Ca antrenor, nu traverseaza cea mai buna perioada.

Paraschiv a marcat 20 de goluri pentru Unirea Colibasi in acest sezon a ligii a patra, fiind al doilea golgheter al seriei in care joaca.

Pe de alta parte, echipa pe care Paraschiv o antreneaza, Flacara Moreni, nu sta deloc bine. Moreniul e penultima in seria a treia a ligii a treia, cu doar 7 puncte obtinute in 11 partide. Flacara are 6 goluri marcate si 15 incasate si e pe locul 15, penultimul, la 3 puncte de Bradu. Ultima clasata, Domnestiul, are 0 puncte.