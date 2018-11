Marcelo, mai aproape de plecare! Realul se pregateste pentru o noua despartire soc si a demarat deja operatiunea pentru a-l inlocui: solutia vine tot din La Liga

Real Madrid a suferit o mare lovitura in momentul despartirii de Cristiano Ronaldo, iar acum se pregateste sa aterizeze din nou fortat. Inca un star ar putea lua drumul Italiei, pentru a juca la Torino.

Zvonurile transferului brazilianului Marcelo de la Real Madrid la Juventus se intetesc. Presa spaniola noteaza ca fundasul stanga vrea sa il urmeze pe Cristiano Ronaldo si sa joace in Italia.

In aceste conditii, Realul va trebui sa gaseasca o noua solutie pentru flancul stang, dupa 10 ani in care postul i-a apartinut lui Marcelo.

MARCA scrie ca unul dintre numele posibililor inlocuitori este Alfonso Pedraza, fotbalist de 22 de ani care joaca la Villarreal.

Pedraza este fost international U19 si U21 de tineret si a fost imprumutat in ultimele sezoane la Lugo, Leeds si Deportivo Alaves. El a revenit la Villarreal din acest sezon si a reusit sa se impuna ca titular pe El Madrigal.

Real mai are si varianta Theo Hernandez, fotbalist imprumutat in acest sezon la Sociedad. De asemenea, si tanarul Sergio Reguilon evolueaza in flancul stang.

Clauza de reziliere a lui Pedraza cu Villarreal este de 22 de milioane de euro.