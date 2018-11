ULTIMA ORA | Atacantul pe care Rednic vrea sa il aduca la Dinamo: a fost crescut de AS Roma

Mircea Rednic continua transferurile la Dinamo. Ultimul de pe lista - un italian crescut de AS Roma, care a dat goluri in Serie C sezonul trecut.

Mircea Rednic incearca sa il aduca la Dinamo pe Mattia Monti, un atacant italian cu experienta in ligile inferioare, anunta Telekomsport.

Monti, 26 de ani, a fost crescut de AS Roma, si a jucat la mai multe echipe din Serie B si Serie C.

Sezonul trecut, Monti a jucat in Serie C, la Livorno, echipa care a obtinut promovarea in B.

De-a lungul carierei, Mattia Montia a mai evoluat la Benevento, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Monopoli si Bari.

Dinamo l-a transferat saptamana trecuta pe fundasul albanez Naser Aliji, iar zilele acestea negociaza cu alti doi jucatori, Rachid Ait-Atmane si Simon Terwase Zenka.