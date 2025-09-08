Adli a refuzat Serie A și Ligue 1 pentru un salariu uriaș în Arabia Saudită

După împrumutul din sezonul precedent la Fiorentina (35 de meciuri și 5 goluri) și după ce Massimiliano Allegri a decis să nu se bazeze pe serviciile sale, Yacine Adli a acceptat oferta Al Shabab, echipă de top din Saudi Pro League.

Acesta ar urma să semneze un contract pe trei sezoane, cu o remunerație anuală de 6 milioane de euro, iar clubul italian va primi imediat 7 milioane de euro și 1 milion bonusuri de performanță. În această vară, agenții fotbalistului s-au mai aflat în discuții cu Nantes, Hellas Verona, Torino, Sassuolo și Auxerre. Clubul din Riad negociază și pentru transferul lui Cheikh Niasse (25 de ani), mijlocașul central al lui Hellas Verona.



Este cotat la 11 milioane de euro

Yacine Adli (25 de ani) este născut la Vitry-sur-Seine, în suburbiile Parisului, din părinți de origine algeriană și s-a format la juniorii cluburilor US Villejuif și PSG. La nivel de seniori a evoluat pentru PSG B (2017-2019), PSG (2018-2019), Bordeaux (2019-2021, 2022), AC Milan (2021, 2022-2024, 2025) și Fiorentina (2024-2025 / împrumutat).

A avut selecții pentru naționalele U16 - U20 ale Franței, iar în palmares are Ligue 1 (2018-2019) și Coupe de la Ligue (2017-2018). Poate juca pe posturile de închizător, mijlocaș central coordonator și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 11 milioane de euro. Adli fusese cumpărat de Milan de la Bordeaux cu 9 milioane de euro, în august 2021.

Foto - Getty Images

