Deși "câinii" se înțeleseseră cu AC Milan pentru transferul fundașului, tratativele au intrat în impas din cauza pretențiilor financiare ale jucătorului, care preferă să continue în Italia, după cum susține GSP.



Conducerea alb-roșie a făcut un efort considerabil pentru a-l aduce pe stoperul crescut în Italia și a pus pe masă o ofertă de aproximativ 200.000 de euro pentru transferul definitiv, sumă agreată de oficialii "rossoneri". Totul s-a prăbușit însă la discuțiile directe cu fotbalistul.



Pretenții de star: 15.000 de euro lunar



Marele impediment în calea mutării a fost salariul. Andrei Coubiș a solicitat un venit lunar de 15.000 de euro, o cifră considerată mult prea mare de către managementul dinamovist. În plus, apărătorul legitimat la AC Milan nu este atras de ideea de a evolua în România.



Născut în Italia din părinți români, Coubiș dorește să rămână în "Cizmă", unde are mai multe propuneri din Serie B. Cea mai avansată discuție este purtată cu Sampdoria, club care îi propune lui AC Milan păstrarea a 50% dintr-un viitor transfer. Pe urmele fundașului se află și CFR Cluj.



Fost internațional de tineret al României, Coubiș a refuzat în urmă cu doi ani convocările, sperând să prindă naționala Italiei. Acesta se află sub contract cu AC Milan până în 2027 și este component al echipei U23 a clubului, Milan Futuro.

