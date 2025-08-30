Echipa italiană AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Lecce, în etapa a doua din Serie A.

Luka Modric, assist de senzație pentru AC Milan



Milanezii au început bine la Lecce, cu un gol al lui Gabbia din cornerul executat de Modric, în minutul 4, însă reuşita a fost anulată de VAR pentru un henţ.



Echipa lui Massimiliano Allegri a rămas periculoasă în continuare şi a mai avut un gol anulat, la Gimenez, în minutul 60, pentru ca şase minute mai târziu Loftus-Cheek să deschidă scorul, din pasa veteranului Modric.



Pulisic a stabilit scorul final în minutul 86 şi Lecce – AC Milan s-a terminat 0-2, oaspeţii reuşind prima lor victorie stagională, scrie News.ro.

