Adversara lui FCSB plătește un salariu uriaș jucătorului adus de la Milan, dar care nu va putea juca în Europa!

Dinamo Zagreb, una dintre cele opt adversare ale lui FCSB din faza principală Europa League, a realizat un transfer spectaculos pe final de mercato.

Dinamo Zagreb a reușit să obțină împrumutul mijlocașului algerian Ismaël Bennacer (27 de ani), de la AC Milan. Vicecampioana Croației va avea și opțiunea de a-l transfera definitiv pe fotbalistul care a strâns 178 de meciuri la clubul de pe San Siro.

Dinamo Zagreb l-a împrumutat pe Ismaël Bennacer, dar nu îl va putea folosi în Europa League

Bennacer nu va avea însă posibilitatea de a juca în cupele europene. Termenul limită pentru stabilirea listei UEFA a fost marți seară, astfel că algerianul va fi folosit exclusiv în competițiile interne de Dinamo Zagreb.

Pe perioada împrumutului, AC Milan va suporta două treimi din salariul total de 4,5 milioane de euro al lui Bennacer. Dinamo Zagreb va achita astfel aproximativ 1,5 milioane pentru remunerația algerianului, anunță Dnevnik.

Bennacer, care mai are doi ani de contract cu AC Milan, s-a format în academia lui Arsenal, iar în 2017 a făcut pasul în Italia, la Empoli. Doi ani mai târziu, formația de pe San Siro l-a cumpărat cu 17,2 milioane de euro.

Algerianul nu mai intră în planurile lui AC Milan și a fost împrumutat în a doua parte a sezonului trecut la Marseille. În Franța a strâns 12 meciuri și a oferit două pase decisive.

  • Meciul Dinamo Zagreb - FCSB se va disputa în runda a șaptea din faza principală Europa League, joi, de la 22:00, pe Stadion Maksimir.

Lotul lui Dinamo Zagreb pentru Europa League

  • Portari: Ivan Nestic, Ivan Filipovic
  • Fundași: Bruno Goda, Niko Galesic, Matteo Vinlof, Moris Valincic, Scott McKenna, Kevin Theophile-Catherine, Sergi Dominguez
  • Mijlocași: Gonzalo Villar, Luka Stojkovic, Miha Zajc, Gabriel Vidovic, Marko Soldo, Robert Mudrazija, Josip Misic, Dejan Ljubicic
  • Atacanți: Dion Beljo, Arber Hoxha, Sandro Kulenovic, Mateo Lisica, Cardoso Varela, Mounsef Bakrar
  • Antrenor: Mario Kovacevic
