Pauza pentru meciurile echipelor naționale i-a prins pe „nerazzurri” după eșecul de pe San Siro cu Udinese, o înfrângere care "a lăsat urme". Tehnicianul român încearcă să le șteargă rapid înaintea unui maraton de foc.



Ce program infernal are Inter Milano în septembrie



La Appiano Gentile, Chivu lucrează cu un lot restrâns, mulți dintre titulari fiind plecați la echipele naționale. Printre cei rămași se află Bonny și Diouf, jucători pe care antrenorul intenționează să se bazeze tot mai mult.



După pauza internațională, Inter reia campionatul pe 13 septembrie, cu un meci de foc la Torino, împotriva rivalei Juventus. Urmează debutul în grupele Champions League, pe terenul lui Ajax, iar apoi duelul cu Sassuolo pe Meazza, deplasarea la Cagliari și partida cu Slavia Praga, din nou în Liga Campionilor. În total, cinci meciuri în doar 17 zile pentru Inter și Cristi Chivu, care trebuie să gestioneze un program infernal atât pe plan intern, cât și european.

