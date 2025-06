Henrikh Mkhitaryan (35 de ani), mijlocașul armean al lui Inter Milano, a pus capăt speculațiilor privind viitorul său. Într-un interviu acordat publicației La Repubblica, fotbalistul a transmis că, odată încheiată aventura la vicecampioana Italiei, se va retrage din activitate.



Mkhitaryan a vorbit fără ocolișuri despre finalul carierei. Acesta a exclus categoric o mutare în campionate exotice, precum cel al Arabiei Saudite, subliniind că pasiunea pentru fotbal primează în fața banilor.



"După Inter mă opresc. Nu vreau să scad nivelul, nu mă voi întoarce să joc în Armenia. Iar destinații precum Arabia Saudită nu mă interesează. Cu tot respectul, iubesc fotbalul pentru joc, nu pentru bani. Când mă trezesc, am chef să mă antrenez și să demonstrez ce pot", a zis mijlocașul.



Legat de prezent, armeanul mai are un an de contract cu Inter și nu are de gând să plece mai devreme. "Dacă nu mă dau afară, rămân", a glumit el, adăugând: "Nu vreau să mă retrag cu regretul că am făcut-o prea devreme".



"Cicatricea rămâne, dar mergem înainte"



Veteranul din lotul "nerazzurrilor" a vorbit și despre rănile lăsate de finala Champions League pierdută, dar și despre schimbările de pe banca tehnică, odată cu plecarea lui Simone Inzaghi.



"Cicatricea rămâne. Durerea nu se șterge, a fost o înfrângere urâtă. Nu trebuie să ne gândim prea mult la asta. Trebuie să ne ridicăm, să învățăm și să mergem înainte", a punctat Mkhitaryan.



Despre fostul antrenor, Simone Inzaghi, armeanul a avut un discurs scurt și direct: "Ne-am salutat în privat. A luat o decizie, am acceptat-o. Capitol închis, se deschide altul".



Cotat a patru milioane de euro de Transfermakt, Henrikh Mkhitaryan mai are contract cu Inter Milano până în 30 iunie 2026.