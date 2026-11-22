În vârstă de 41 de ani, Nicolae ocupă la Rapid funcția de „Head of Recruitment & Loan Manager”, după ce în trecut a fost director sportiv la Dinamo.

Mario Nicolae , oficial al Rapidului, a oferit un interviu pentru publicația italiană Tuttomercatoweb , în care a vorbit despre Oliver Provstgaard , fundașul danez de la Lazio, aflat în atenția lui Inter Milano.

Ultima sa experiență înainte de revenirea în România a fost la Vejle BK, în Danemarca, unde a activat timp de patru ani. Acolo l-a descoperit și l-a promovat pe Provstgaard, transferat ulterior la Lazio.

„Era tânăr, promițător, de viitor, foarte interesant din punct de vedere fizic și inteligent. Mi s-a părut corect să-l aduc direct în cantonament. Am început să-l cunosc și i-am prelungit imediat contractul”, a povestit Nicolae despre fundașul danez.

Provstgaard a ajuns la Lazio în februarie 2025, pentru aproximativ 4,5 milioane de euro.

„Cu un antrenor precum chivu, ar face lucruri foarte bune”

Întrebat despre posibilitatea ca fundașul să ajungă la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, Nicolae a avut un răspuns pozitiv: „Fotbalul ne surprinde în fiecare zi. Bisseck, care a venit de la Aarhus, joacă la Inter, iar Oliver a acumulat multă experiență. Cu un antrenor precum Chivu, ar putea face lucruri foarte bune. Nu cred că ar exista probleme dacă acest transfer s-ar realiza”.