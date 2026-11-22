Matej Deket (17 ani), atacantul dorit de Universitatea Craiova, este aproape de Steaua Roșie Belgrad, care oferă 1,5 milioane de euro pentru transfer.

Interesul pentru vârful celor de la Borac Banja Luka a crescut considerabil, iar sumele vehiculate reduc șansele ca fotbalistul să ajungă în Bănie. Potrivit Sportal, RB Salzburg este dispusă să achite 1,5 milioane de euro pentru tânărul atacant, însă campioana Serbiei a plusat pentru a închide afacerea încă din luna ianuarie 2027.

Pe lângă suma de 1,5 milioane de euro, oficialii de la Steaua Roșie Belgrad le-au propus bosniacilor să păstreze 30% dintr-un eventual viitor transfer. În plus, sârbii sunt de acord să îl lase pe Matej Deket sub formă de împrumut la Borac Banja Luka până în vara anului viitor. Deși și olandezii de la Twente îl urmăresc pe jucător, gruparea din Belgrad este favorită să obțină semnătura lui.