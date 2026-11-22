Matej Deket (17 ani), atacantul dorit de Universitatea Craiova, este aproape de Steaua Roșie Belgrad, care oferă 1,5 milioane de euro pentru transfer.
Interesul pentru vârful celor de la Borac Banja Luka a crescut considerabil, iar sumele vehiculate reduc șansele ca fotbalistul să ajungă în Bănie. Potrivit Sportal, RB Salzburg este dispusă să achite 1,5 milioane de euro pentru tânărul atacant, însă campioana Serbiei a plusat pentru a închide afacerea încă din luna ianuarie 2027.
Pe lângă suma de 1,5 milioane de euro, oficialii de la Steaua Roșie Belgrad le-au propus bosniacilor să păstreze 30% dintr-un eventual viitor transfer. În plus, sârbii sunt de acord să îl lase pe Matej Deket sub formă de împrumut la Borac Banja Luka până în vara anului viitor. Deși și olandezii de la Twente îl urmăresc pe jucător, gruparea din Belgrad este favorită să obțină semnătura lui.
Avantajul decisiv al sârbilor și legătura cu antrenorul
Campioana Serbiei nu mizează doar pe oferta financiară, ci și pe proiectul sportiv pregătit pentru atacant. Potrivit presei din Serbia, Steaua Roșie îi poate oferi „un plan sportiv care să-i permită o dezvoltare treptată, suficiente minute de joc și expunere pe marea scenă”. Un alt element care înclină balanța este faptul că Matej Deket este reprezentat de Andy Bara, același agent care îl impresariază și pe Albert Riera, antrenorul echipei din Belgrad.
Format la academia lui Borac Banja Luka, atacantul cotat la 800.000 de euro pe Transfermarkt a impresionat la grupele U17 și U19 ale clubului. La începutul acestui an, el a făcut pasul către prima echipă, la scurt timp după ce împlinise 16 ani, iar în actualul sezon a înscris de 7 ori în 23 de apariții.
Evoluțiile din campionat i-au adus prima convocare la reprezentativa de seniori a Bosniei. Deket a fost rezervă neutilizată în partida cu Suedia din Liga Națiunilor, iar pentru duelul cu România nu a fost inclus în lot. Anterior, el a bifat 14 goluri în 24 de selecții la naționalele U15, U16, U17, U18 și U21 ale țării sale.