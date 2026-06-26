OFICIAL De nicăieri! Rapid l-a prezentat pe fostul oficial de la Dinamo: ”Bine ai venit!”

De nicăieri! Rapid l-a prezentat pe fostul oficial de la Dinamo: ”Bine ai venit!” Superliga
SPORT.RO
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Rapid a dat o lovitură neașteptată. L-a prezentat pe un fost oficial de la Dinamo.

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Din articol

Mario Nicolae, fost director sportiv la Dinamo, va lucra la Rapid în funcția de ”Head of Recruitment & Loan Manager”, un rol mult mai complex decât cel de director sportiv.

În vârstă de 40 de ani, Mario Nicolae a lucrat ultima oară la Vejle BK, în Danemarca, acolo unde a activat timp de patru ani. Acum revine în România, unde a mai lucrat la Petrolul și Dinamo.

Rapid l-a prezentat pe Mario Nicolae

"Clubul nostru își întărește structura sportivă prin cooptarea lui Marius Adrian Nicolae, noul Head of Recruitment & Loan Manager.

De-a lungul carierei sale, acesta a acumulat o vastă experiență profesională activând pe postul de director sportiv la cluburi precum Universitatea Cluj, Dinamo București, Guangzhou R&F, Petrolul Ploiești, dar și Vejle Boldklub, echipă din Superliga Danemarcei, pe care a condus-o sportiv în perioada 2021-2025.

Pe plan intern a realizat transferurile unor jucători internaționali care au avut un impact important la nivelul primei ligi.

Acesta va avea un rol cheie în dezvoltarea strategică a clubului, fiind implicat direct în identificarea, evaluarea și recrutarea jucătorilor, colaborând direct și cu cluburi internaționale.

Bine ai venit în Giulești!", a transmis Rapid.

Rapid, în această perioadă de mercato

Antrenor - Daniel Pancu (nou)

Veniri - Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)

Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Kader Keita (activitate suspendată)

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