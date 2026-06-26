Mario Nicolae, fost director sportiv la Dinamo, va lucra la Rapid în funcția de ”Head of Recruitment & Loan Manager”, un rol mult mai complex decât cel de director sportiv.

În vârstă de 40 de ani, Mario Nicolae a lucrat ultima oară la Vejle BK, în Danemarca, acolo unde a activat timp de patru ani. Acum revine în România, unde a mai lucrat la Petrolul și Dinamo.

Rapid l-a prezentat pe Mario Nicolae

"Clubul nostru își întărește structura sportivă prin cooptarea lui Marius Adrian Nicolae, noul Head of Recruitment & Loan Manager.

De-a lungul carierei sale, acesta a acumulat o vastă experiență profesională activând pe postul de director sportiv la cluburi precum Universitatea Cluj, Dinamo București, Guangzhou R&F, Petrolul Ploiești, dar și Vejle Boldklub, echipă din Superliga Danemarcei, pe care a condus-o sportiv în perioada 2021-2025.

Pe plan intern a realizat transferurile unor jucători internaționali care au avut un impact important la nivelul primei ligi.

Acesta va avea un rol cheie în dezvoltarea strategică a clubului, fiind implicat direct în identificarea, evaluarea și recrutarea jucătorilor, colaborând direct și cu cluburi internaționale.

Bine ai venit în Giulești!", a transmis Rapid.