Mijlocaşul Leandro Paredes, câştigător al Cupei Mondiale, s-a prăbuşit în timp ce acorda un interviu după meci, la câteva minute după ce a câştigat trofeul Copei Sudamericana alături de Boca Juniors.

Momente de panică în Argentina! Leandro Paredes a leșinat la interviu

Fostul mijlocaş al echipei Paris Saint-Germain, în vârstă de 32 de ani, a avut de suferit din cauza căldurii şi umidităţii din Barranquilla, Columbia, unde Boca a câştigat Copa Sudamericana învingând echipa braziliană Atlético Mineiro cu 2-0.

El a fost înlocuit în repriza a doua, apoi s-a prăbuşit în timp ce era intervievat la televiziune, imaginile arătând un jurnalist care încerca să-i amortizeze căderea.

După ce a primit îngrijiri medicale, argentinianul Paredes a reuşit să meargă până la vestiar şi s-a alăturat sărbătorilor echipei sale.

„Mulţumesc tuturor pentru mesaje, a fost doar o ameţeală”, a spus el pe Instagram, după meci.

Căldura a fost un subiect de discuţie înaintea meciului, prognozele indicând temperaturi de până la 32 °C şi o umiditate de aproximativ 80%.

Antrenorul echipei Boca, Rodolfo Arruabarrena, a declarat că a observat dificultăţile mijlocaşului în repriza a doua.

„S-a simţit ameţit spre finalul primei reprize”, a spus Arruabarrena.

„S-a simţit puţin mai bine în pauză, dar după 10 minute din repriza a doua se vedea că are probleme”, a adăugat acesta.

Paredes şi-a început cariera la Boca, înainte de a se transfera în Europa în 2015.

Victoria echipei Boca a pus capăt unei perioade de 18 ani fără trofee internaţionale pentru formaţia argentiniană.

Prin câştigarea celei de-a 19-a cupe internaţionale, Boca a devenit, de asemenea, cel mai titrat club din America de Sud începând cu 1960, depăşind rivala internă Independiente, care are 18 trofee.

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