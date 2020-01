Un nou an, acelasi RONALDO! Al 56-lea hat-trick din cariera in primul meci din 2020! Meci IMPRESIONANT reusit de atacantul portughez | VIDEO

Din articol VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost cel mai bun om al meciului in victoria celor de la Juventus cu Cagliari.

Juventus s-a impus cu 4-0 pe teren propriu in fata lui Cagliari si Cristiano Ronaldo a fost cel mai bun om din teren. Portughezul a reusit primul sau hat-trick din acest an si al 56-lea din cariera. Ronaldo a oferit si pasa decisiva la golul marcat de Higuain. Atacantul implineste 35 de ani luna viitoare, dar reuseste sa stabileasca cifre impresionante. In partida cu Cagliari, Ronaldo a reusit sa completeze 5 driblinguri din 5, sa ofere 44 de pase cu o acuratete de 91% si sa castige 7 din cele 8 dueluri aeriene.

De asemenea, acest hat-trick este primul reusit de Ronaldo in campionatul din Italia.

