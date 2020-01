Inca o victorie pentru Messi in fata lui Ronaldo! Numele portughezului LIPSESTE din cel mai recent clasament

Din articol Echipa ideala a primei jumatati de sezon

Cristiano Ronaldo si Messi nu se mai afla pe aceeasi lista.

Publicatia britanica Goal a alcatuit echipa ideala a primei jumatati de sezon, cu jucatori din ligile de top din Europa, iar marele absent al "primului 11" este nimeni altul decat Cristiano Ronaldo.

Prestatiile portughezului nu au impresionat, astfel acesta nu a prins loc in atac, alaturi de Messi, cum se intampla in anii trecuti. Liverpool domina si acest clasament, campioana Europei are 3 jucatori in echipa ideala, in timp ce Real Madrid si Barcelona, care obisnuiau sa ocupe mare parte din nominalizari, au fiecare cate un jucator.

Echipa ideala a primei jumatati de sezon

Portar: Keylor Navas (PSG)

Fundasi: Andy Robertson (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Chris Smalling (AS Roma), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Mijlocasi: Kevin De Bruyne (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Di Maria (PSG)

Atacanti: Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munchen), Lionel Messi (Barcelona)

