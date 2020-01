"Nu era momentul sa ma las calcat in picioare!" Ziua in care Varane l-a pus la respect pe Ronaldo: "Nu sunt Varane, sunt Rafa!"

Raphael Varane a povestit un episod pe care l-a avut cu Cristiano Ronaldo.

Fundasul lui Real Madrid a oferit un interviu pentru Onze Mondial o intamplare din perioada lui de inceput la madrileni. In timpul unui antrenament, Cristiano Ronaldo s-a dus la el si i-a spus: "Varane, la mijloc!", moment in care i-a raspuns: "Nu sunt Varane, sunt Rafa".

"Nu am simtit ca am fost lipsit de respect, sunt foarte educat, ba chiar animat in vestiar. Insa, sunt si timid. In orice caz in care sunt momente dificile si trebuie sa arati ca ai personalitate, se poate conta pe mine. Jucatorii care ma cunosc de ceva timp stiu asta.

In mod clar nu este aspectul care imi defineste caracterul cel mai tare, insa acela nu era momentul in care sa ma las calcat in picioare. Raspunsul nu a fost dat din lipsa de respect, ci voiam sa transmit ca sunt prezent si am un nume", a declarat Raphael Varane pentru Onze Mondial.