Mourinho a fost demis de la Roma pe 16 ianuarie, după un eșec în campionat cu AC Milan, scor 1-3. Presa italiană a scris la acel moment că patronul american Dan Friedkin l-a chemat pe portughez pentru a-i persona comunical decizia demiterii, iar discuția dintre cei doi ar fi fost una tensionată.

Jose Mourinho își anunță revenirea: "Am fost eliminat de cineva care nu știe fotbal! O demitere nedreaptă"

În săptămâna în care revin meciurile din Champions League, Europa League sau Conference League, Jose Mourinho și-a anunțat întoarcerea în competițiile UEFA. "The Special One" spune că a fost demis pe nedrept de la AS Roma și lansează un atac la adresa lui Dan Friedkin.

"Competițiile europene sunt pe cale să revină, în special Champions League, poate ceaa mai importantă competiție din lume. Nu voi fi acolo pentru fazele finale, însă nu pentru că am fost eliminat, ci pentru că am fost 'eliminat' de cineva care nu știe fotbal.

Așa e viața, cu urcușuri și coborâșuri, dar cresc, în ciuda demiterii neașteptate și nedrepte. Mă voi întoarce cu mai mult entuziasm și mai multă încredere pentru aceste meciuri din competițiile UEFA", a spus Jose Mourinho, pentru Football.com, citat de presa italiană.

Jose Mourinho a calificat-o pe AS Roma în 16-imile Europa League. Formația italiană va înfrunta astăzi Feyenoord (de la 19:45, LIVE pe Pro Arena & VOYO), însă pe bancă va sta noul antrenor Daniele De Rossi.

Recent, presa germană a scris că Jose Mourinho este un candidat pentru banca tehnică a lui Bayern Munchen. Bild susține că portughezul a început să învețe deja limba germană, iar jurnalistul Christian Falk a transmis că "El a fost în discuții cu Bayern și în trecut. Ar fi pregătit. I-ar plăcea să câștige și campionatul în Germania, după titlurile din Portugalia, Italia, Anglia și Spania".

Despre „Mou” s-a scris, în ultimele săptămâni, că ar putea ajunge și la Olympique Marseille, care l-ar dori pe lusitan în locul lui Gennaro Gattuso.