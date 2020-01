E nebunie CURATA! Cat a castigat Mayweather in ultimul deceniu. Bate TOT la ce te-ai putea gandi! Pe ce locuri sunt Messi si Ronaldo

Floyd Mayweather e cel mai bine platit sportiv al deceniului trecut, conform unui top facut de Forbes.

Boxerul a castigat nu mai putin de 915 milioane de dolari in ultimii 10 ani! Extraterestrii din fotbal, Messi si Ronaldo, prind si ei top 3! Cristiano are 800 de milioane de dolari incasati, in timp ce Messi a adunat 750 de milioane. Mayweather a avut 10 lupte intre 2010 si 2019, invingandu-i, printre altii, pe Manny Pacquiao, Canelo Alvarez sau Miguel Cotto.

Jurnalistul de box Dan Cannobio a analizat cifrele lui Mayweather si a pus 'pretul' fiecarei lovituri date, respectiv incasate de acesta. Mayweather a primi 1833 de pumni si a dat 4270 in cele 10 lupte din ultimii 10 ani. Astfel, fiecare lovitura incasata i-a adus 500 000 de dolari!

Mayweather a castigat toate cele 50 de meciuri in care s-a luptat. Ultimul a fost in 2017, impotriva lui Conor McGregor. Mayweather a lasat de inteles ca s-ar putea bate din nou in 2020.