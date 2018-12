Transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus, o greseala? Cum il afecteaza plecarea de la Real Madrid

Cristiano Ronaldo a surprins pe toata lumea in vara cand a parasit-o dupa 9 ani pe Real.

100 de milioane de euro a platit Juventus in vara pentru transferul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Campioana Italiei se simte excelent in acest sezon, fiind detasat pe primul loc in Serie A iar in UEFA Champions League s-a calificat de pe primul loc in grupa si va juca in optimi impotriva lui Atletico.

Totusi, pentru Ronaldo lucrurile nu sunt la fel de bune: portughezul are cifre sub cele de la Real Madrid. Ronaldo are 12 goluri in toate competitiile la Juve - la Real, media pentru acest punct al sezonului era de 23 de goluri! Acesta lucru este din cauza mentalitatii celor de la Juventus, crede analistul italian Gabriele Marcotti.

"Simplu spus, Ronaldo a plecat de la o echipa care inscrie multe goluri, Real, la una care inscrie mult mai putine, Juventus. Noua sa echipa a marcat 43 de goluri in toate competitiile in acest sezon. Real nu a inscris in niciun sezon de la venirea lui Cristiano Ronaldo in 2009 mai putin de 58 pana in acest punct, media fiind de 70 de goluri!



Este ceva evident, dar este si ceva ce uitam adesea cand privim statisticile: poti sa fii un atacant fenomenal, dar daca echipa ta inscrie mai putin, si tu vei inscrie mai putin. Asta nu se intampla pentru ca Juventus ar fi o echipa sub a Realului, totul e relativ. Din contra, cred ca e invers. Este pur si simplu vorba de ADN-ul lui Juventus - echipa nu e facuta sa inscrie incontinuu cand victoria e asigurata.



Au inscris 3 sau mai multe goluri de doar 5 ori in acest sezon - in ultimele 2 sezoane, Real avea deja 12 si 15 meciuri in care reusise asta. Se poate dezbate mult despre care e abordarea mai buna, insa tactica lui Juventus este de a face ceea ce e necesar pentru victorie, fara a-si asuma apoi riscuri pentru a mari numarul din dreptul golurilor inscrie. Este un contrast evident fata de Real unde fanii huiduie echipa daca simt ca aceasta nu continua sa atace chiar si cand scorul este 3-0" scrie Marcotti pentru The Times.