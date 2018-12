"Viitorul lui Mbappe e la Real Madrid!" Scenariul suprinzator al unui nume greu din fotbalul mondial: "Va fi mai mare ca Cristiano Ronaldo!"

Viitorul lui Kylian Mbappe a fost prezis.

Luis Fields, fostul director tehnic al celor de la AS Monaco, care l-a prins pe Mbappe in perioada in care a evoluat la acest club, a spus ca-l vede pe Kylian Mbappe facand cariera la Real Madrid.

"Kylian este sampania fotbalului actual, ne face placere sa il urmarim si, pentru ca este un fotbalist de inalta clasa, il vad imbracand tricoul celor de la Real Madrid. Acesta este un club pe masura lui, unde toti jucatorii mari isi doresc sa ajunga.

In viitor, imi imaginez ca o sa asist la meciuri pe Santiago Bernabeu si o sa ma bucur de show-ul pe care-l ofera Mbappe. Acum, el este mai decisiv ca Neymar, avand in vedere si varsta lui. El va fi mai bun si ca Cristiano Ronaldo! Il vad in stare sa castige mai multe trofee Balonul de Aur!", a spus Fields.

Kylian Mbappe evolueaza, in prezent, la PSG. El a castigat Cupa Mondiala din Rusia cu selectionata Frantei si a fost declarat cel mai bun tanar jucator al anului.