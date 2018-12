Cristiano Ronaldo si-a socat un coleg de la Juventus inainte de transfer! Ce a patit un jucator la Mondial: "Nu mi-a venit sa cred!"

Cristiano Ronaldo a fost cu ochii pe Juventus cu luni bune inainte sa ajunga la campioana Italiei.

Agentul lui Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a dezvaluit saptamana aceasta ca jucatorul portughez a decis inca din iarna trecuta sa plece de la Real Madrid la Juventus. O noua dovada ca Ronaldo a stat cu ochii pe tot ce face Juve a venit de la un coechipier.

Rodrigo Bentancur, jucator transferat de Juve in vara lui 2017, a dezvaluit ca a fost surprins de prima intalnire cu Ronaldo: "L-am intalnit la Campionatul Mondial dupa partida dintre Portugalia si Uruguay. Nu mi-a venit sa cred ca imi stia numele! El este incredibil si da mereu 100% la antrenamente. Este un animal si un exemplu pentru toti ceilalti" le-a spus mijlocasul uruguayan celor de la DAZN.

Mijlocasul uruguayan a fost crescut de Boca Juniors iar transferul lui la Juventus a fost asigurat inca din 2015, ca parte in afacerea Carlos Tevez. Juventus a decis sa activeze clauza de a-l aduce in 2017: "Cand am primit sansa de a veni, am fost foarte stresat. M-am bucurat mult insa eram si putin speriat. Eram tanar si nu stiam cum sa reactionez. Cand joci pentru Juventus, intelegi ADN-ul echipei. Esti aici sa castigi trofee. Este o onoare sa fiu aici si sunt foarte fericit ca am ales sa vin" a mai spus Bentancur.