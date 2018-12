GENIAL! "Am un singur selfie in telefon! Cu el!" Jurgen Klopp a dezvaluit pe cine considera cel mai mare fotbalist din toate timpurile! Cristiano Ronaldo, ironizat

Klopp a rezolvat 2 dezbateri in cateva secunde.

Invitat la un eveniment transmis de catre Liverpool TV, Jurgen Klopp a fost intrebat pe cine considera cel mai mare jucator din istoria fotbalului. Desi nu a dorit sa faca o comparatie intre jucatori, Klopp si-a dezvaluit preferatii.

"Tatal meu mi-a spus intotdeauna, indiferent ce vor spune oamenii in viitor, Pele a fost cel mai bun. Chiar l-am intalnit, cand eram analist la Campionatul Mondial din 2006. Nu sunt genul de persoana care sa aiba emotii, insa transpiram puternic in acel moment. Asadar, pentru mine, evident ca Pele (a fost cel mai mare)" a spus Jurgen Klopp.

Intrebat despre eternul duel dintre Leo Messi si Cristiano Ronaldo, Klopp a oferit un raspuns care a provocat rasete tuturor: "Am un singur selfie in telefon. Este cu Messi. Cristiano era si el in camera" a raspuns Klopp.