Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Olandei, a 15-a etapă a sezonului, impunându-se în faţa campionului mondial en titre Max Verstappen (Red Bull) şi a francezului Isack Hadjar (Racing Bulls-Red Bull), care a obţinut la vârsta de 20 de ani primul său podium în elita curselor automobilistice.



Plecat din pole position, Piastri a dominat cursa de la un capăt la altul, marcată de abandonul coechipierului său Lando Norris, locul doi în clasamentul general.



Britanicul a fost victima unei probleme mecanice cu zece tururi înainte de final, în timp ce se afla pe locul doi.

