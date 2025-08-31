LIVE BLOG Brighton - Man. City și Nottingham - West Ham, de la 16:00, în direct pe VOYO. „Cetățenii” se pot revanșa după înfrângerea din runda trecută

Brighton - Man. City și Nottingham - West Ham, de la 16:00, &icirc;n direct pe VOYO. &bdquo;Cetățenii&rdquo; se pot revanșa după &icirc;nfr&acirc;ngerea din runda trecută Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Brighton - Manchester City și Nottingham - West Ham sunt de la 16:00 și se văd în direct pe VOYO.

TAGS:
Manchester CityPremier LeagueBrightonNottingham ForestWest HamVoyo
Din articol
  • Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate la VOYO

Partidele Brighton - Manchester City și Nottingham - West Ham, din etapa a treia din Premier League, vor avea loc duminică, de la ora 16:00 și vor putea fi urmărite în direct pe platforma VOYO, dar și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Brighton - Manchester City, de la 16:00, în direct pe VOYO

Brighton vine după înfrângerea cu 0-2 din ultima etapă cu Everton și este în căutarea primei victorii din Premier League, din acest sezon. De cealaltă parte, Manchester City a început perfect noul sezon, în urma succesului din prima rundă, 4-0 cu Wolves, dar „cetățenii” au pierdut cu 2-0 în etapa trecută, în fața lui Tottenham.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în Premier League, în luna martie, iar atunci duelul s-a încheiat la egalitate 2-2.

Nottingham - West Ham, de la 16:00, în direct pe VOYO


Donnarumma, aproape de plecarea de la PSG

Transferul pare să fi intrat în linie dreaptă, mai ales că Manchester City forțează aducerea unui portar, având în vedere că Ederson s-a înțeles deja cu Galatasaray. PSG i-a fixat, între timp, suma de transfer italianului.

Potrivit britanicilor de la Mirror, PSG cere 26 de milioane de lire sterline pentru a renunța la portarul titular al echipei din ultimele patru sezoane, adică echivalentul a 30 de milioane de euro.

Donnarumma evoluează pentru PSG din 2021. Atunci a fost transferat pe Parc des Princes alături de alte staruri ale fotbalului, printre care Sergio Ramos, Leo Messi sau Achraf Hakimi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
Sorana C&icirc;rstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul c&acirc;știgat la Cleveland. Apel către hoți
ARTICOLE PE SUBIECT
PORTRET | Patrick Roberts, viața ca un rollercoaster. Manchester City a plătit 12 milioane &euro; pentru el, Messi l-a lăudat, dar apoi a ajuns &icirc;n Liga 3
PORTRET | Patrick Roberts, viața ca un rollercoaster. Manchester City a plătit 12 milioane € pentru el, Messi l-a lăudat, dar apoi a ajuns în Liga 3
C&acirc;t trebuie să plătească Manchester City dacă vrea să-l transfere pe Donnarumma
Cât trebuie să plătească Manchester City dacă vrea să-l transfere pe Donnarumma
Ce-ai făcut, Pep? Cum a bătut-o Tottenham pe Manchester City &icirc;n etapa a doua din Premier League. Video rezumat
Ce-ai făcut, Pep? Cum a bătut-o Tottenham pe Manchester City în etapa a doua din Premier League. Video rezumat
ULTIMELE STIRI
Charalambous nu s-a ferit să o recunoască! Ce a spus despre transferurile de la FCSB: &bdquo;El decide&rdquo;
Charalambous nu s-a ferit să o recunoască! Ce a spus despre transferurile de la FCSB: „El decide”
Dennis Man, pe teren &icirc;ntr-un dezastru istoric pentru PSV. Nu s-a mai &icirc;nt&acirc;mplat asta de 57 de ani
Dennis Man, pe teren într-un dezastru istoric pentru PSV. Nu s-a mai întâmplat asta de 57 de ani
Marian Iancu a desemnat echipele care se vor califica &icirc;n play-off! Surprizele de la coada clasamentului
Marian Iancu a desemnat echipele care se vor califica în play-off! Surprizele de la coada clasamentului
Karim Benzema, triplă la debutul noului sezon din Saudi Pro League
Karim Benzema, triplă la debutul noului sezon din Saudi Pro League
Musi &icirc;nchide definitiv ușa FCSB-ului! Transferat la Dinamo, fotbalistul anunță: Pur și simplu nu mai pot juca acolo
Musi închide definitiv ușa FCSB-ului! Transferat la Dinamo, fotbalistul anunță: "Pur și simplu nu mai pot juca acolo"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Capitolul la care FCSB a spulberat tot &icirc;n Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Au apărut cotele pentru c&acirc;știgarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

UEFA a anunțat programul FCSB-ului &icirc;n Europa League! C&acirc;nd se joacă primul meci

UEFA a anunțat programul FCSB-ului în Europa League! Când se joacă primul meci

Gigi Becali &rdquo;acuză&rdquo; după ce Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați la națională: &rdquo;Blat cu Rotaru!&rdquo;

Gigi Becali ”acuză” după ce Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați la națională: ”Blat cu Rotaru!”

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!