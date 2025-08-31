Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate la VOYO.

Partidele Brighton - Manchester City și Nottingham - West Ham, din etapa a treia din Premier League, vor avea loc duminică, de la ora 16:00 și vor putea fi urmărite în direct pe platforma VOYO, dar și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Brighton vine după înfrângerea cu 0-2 din ultima etapă cu Everton și este în căutarea primei victorii din Premier League, din acest sezon. De cealaltă parte, Manchester City a început perfect noul sezon, în urma succesului din prima rundă, 4-0 cu Wolves, dar „cetățenii” au pierdut cu 2-0 în etapa trecută, în fața lui Tottenham.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în Premier League, în luna martie, iar atunci duelul s-a încheiat la egalitate 2-2.

