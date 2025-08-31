FOTO FCU Craiova a debutat în Liga 3 cu „noul Haaland” pe teren și Blănuță titular

Echipa lui Mititelu a scos un egal la Severin, dar pornește sezonul cu -93 puncte!

Revenită pe stadionul „Municipal” din Drobeta Turnu Severin, acolo unde juca și în play-out-ul din Liga 2, FCU Craiova a început aventura în Liga 3 cu o remiză albă, 0-0, în fața celor de la Academica Balș, în prima etapă din Seria 5.

Echipa antrenată de Dan Vasilică a arătat modest, chiar dacă printre titulari s-a aflat Vladislav Blănuță, atacantul pe care patronul Adrian Mititelu încă mai speră să-l vândă pe o sumă care să salveze clubul.

În schimb, la FCU s-au remarcat doi puști. Sima, un mijlocaș de 17 ani crescut în propria academie, a făcut un meci consistent. Iar Alexandru Nicolas Purcar, „noul Haaland”, atacantul de doar 15 ani aflat la al doilea meci oficial, a intrat după pauză.

Balșul, echipă care a primit locul de Liga 3 al celor de la Petrolul Potcoava, a controlat mai mult meciul și a ratat câteva ocazii importante, dar scorul a rămas 0-0.

Pentru FCU Craiova, punctul obținut contează doar statistic, pentru că echipa a fost sancționată în această vară cu nu mai puțin de 94 puncte, din cauza datoriilor către foști jucători și antrenori. 

La ultimele ședințe ale FRF, litigiile cu Gabriel Buta, Cătălin Albu, Silviu Dobre și Marcel Pușcaș au adus încă 8 puncte de penalizare, iar Alexandru Blidar și Matei Moraru au fost declarați liberi de contract.

Astfel, echipa lui Mititelu rămâne pe ultimul loc al clasamentului și riscă chiar excluderea din competiție dacă nu își rezolvă problemele financiare.

Etapa viitoare, FCU Craiova ar trebui să joace tot la Severin, cu CSM Cetatea Turnu Măgurele, sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 17:00.

