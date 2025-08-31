Revenită pe stadionul „Municipal” din Drobeta Turnu Severin, acolo unde juca și în play-out-ul din Liga 2, FCU Craiova a început aventura în Liga 3 cu o remiză albă, 0-0, în fața celor de la Academica Balș, în prima etapă din Seria 5.



Echipa antrenată de Dan Vasilică a arătat modest, chiar dacă printre titulari s-a aflat Vladislav Blănuță, atacantul pe care patronul Adrian Mititelu încă mai speră să-l vândă pe o sumă care să salveze clubul.



FCU Craiova a debutat în Liga 3 cu „noul Haaland” pe teren și Blănuță titular



În schimb, la FCU s-au remarcat doi puști. Sima, un mijlocaș de 17 ani crescut în propria academie, a făcut un meci consistent. Iar Alexandru Nicolas Purcar, „noul Haaland”, atacantul de doar 15 ani aflat la al doilea meci oficial, a intrat după pauză.



Balșul, echipă care a primit locul de Liga 3 al celor de la Petrolul Potcoava, a controlat mai mult meciul și a ratat câteva ocazii importante, dar scorul a rămas 0-0.

