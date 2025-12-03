„Te-a surprins Chivu?” Fostul jucător al lui Inter a răspuns imediat: „Nu spune niciodată”

Inter și-a revenit după înfrângerile cu AC Milan în Serie A și cu Atletico Madrid în Champions League și a reușit să se impună în partida cu Pisa, care s-a încheiat 2-0.

Echipa lui Cristi Chivu se află pe locul trei în Serie A și este la un punct de liderul AC Milan.



Andrea Ranocchia nu a fost surprins de nivelul lui Cristi Chivu



Cristi Chivu a luat mai mulți foști jucători sau antrenori prin surprindere cu discursul său, dar și cu stilul pe care îl abordează „nerazzurrii” de când românul a preluat formația milaneză.

Andrea Ranocchia, fost jucător a lui Inter, a explicat că nu a fost surprins de nivelul lui Chivu pentru că îl știa de când era antrenor la Inter Primavera.

