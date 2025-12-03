„Te-a surprins Chivu?” Fostul jucător al lui Inter a răspuns imediat: „Nu spune niciodată”

Cristi Chivu este unul dintre antrenorii apreciați din Italia.

Inter și-a revenit după înfrângerile cu AC Milan în Serie A și cu Atletico Madrid în Champions League și a reușit să se impună în partida cu Pisa, care s-a încheiat 2-0.

Echipa lui Cristi Chivu se află pe locul trei în Serie A și este la un punct de liderul AC Milan.

Andrea Ranocchia nu a fost surprins de nivelul lui Cristi Chivu

Cristi Chivu a luat mai mulți foști jucători sau antrenori prin surprindere cu discursul său, dar și cu stilul pe care îl abordează „nerazzurrii” de când românul a preluat formația milaneză.

Andrea Ranocchia, fost jucător a lui Inter, a explicat că nu a fost surprins de nivelul lui Chivu pentru că îl știa de când era antrenor la Inter Primavera.

(n.r. Te-a surprins Chivu) Nu. Am jucat cu el și l-am cunoscut ca antrenor când era în Primavera. E un tip foarte inteligent, îmi place foarte mult de el pe teren, dar și din punct de vedere al comunicării, pentru că nu spune niciodată lucruri evidente și cred că echipa îl apreciază și pentru asta.”, a spus Andrea Ranocchia, conform TMW.com.

Inter Milano - Venezia, partidă contând pentru optimile Cupei Italiei, va avea loc astăzi de la ora 22:00. Debutul lui Cristi Chivu ca antrenor în cea de-a doua competiție ca importanță din „Cizmă” va fi redat în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO de Sport.ro

Echipele probabile din Inter Milano - Venezia: 

  • Inter Milano (3-5-2): Martinez - Bisseck, De Vrij, Augusto - Henrique, Diouf, Zielinski, Frattesi, Cocchi - Thuram, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu. 
  • Venezia (3-5-2): Stankovic - Schingtienne, Korac, Sverko - Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Haps - Yeboah, Fila. Antrenor: Giovanni Stroppa.
