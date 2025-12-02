În a doua jumătate a lunii decembrie, în Arabia Saudită se va disputa Supercupa Italiei, competiție la care vor participa patru echipe: Inter Milano, Bologna, AC Milan și Napoli.

Materazzi așteaptă un triumf al lui Chivu în Supercupa Italiei



Marco Materazzi (52 de ani), fostul coleg al lui Chivu de la Inter, are așteptări mari de la competiția din Arabia Saudită și se arată mulțumit de munca românului de până acum.



"Chivu face treabă foarte bună. Urmează să avem Supercupa Italiei și sper să câștigăm trofeul pentru că a trecut ceva timp de la precedentul.



Când ești o echipă precum Inter, trebuie să țintești mereu spre obiective mărețe și spre trofee. Din nefericire, o singură echipă poate câștiga, dar sper ca la finalul sezonului Inter să fie aceea", a spus Materazzi, pentru SportMediaset.



Supercupa Italiei. Programul competiției



18 decembrie, ora 22:00: Napoli - AC Milan (Semifinala 1)

19 decembrie, ora 22:00: Bologna - Inter (Semifinala 2)

22 decembrie, ora 22:00: Finala

Programul lui Inter în decembrie



Până la Supercupa Italiei, Inter va mai juca în acest an în toate celelalte competiții: Cupa Italiei, Serie A și Liga Campionilor.



3 decembrie: Inter - Venezia (optimile Cupei Italiei, LIVE pe VOYO)

6 decembrie: Inter - Como (Serie A, etapa 14)

9 decembrie: Inter - Liverpool (Champions League, etapa 6)

14 decembrie: Genoa - Inter (Serie A, etapa 15)

19 decembrie: Inter - Bologna (Supercupa Italiei, semifinale)

22 decembrie: posibilă finală de Supercupa Italiei contra lui Napoli sau AC Milan

28 decembrie: Atalanta - Inter (Serie A, etapa 17)

