Fotbalistul fusese ultima dată legitimat la Genoa, club patronat de Dan Șucu, dar a prins doar câteva minute cu Patrick Vieira pe bancă, care a plecat recent și el de la ”Grifon”.



Mario Balotelli, prezentat la șase luni după ce a fost dat afară de Genoa lui Dan Șucu: ”Nu are nevoie de introducere”



Balotelli a stat un an fără să joace în meciuri oficiale, iar în această fereastră de transferuri din iarnă, a semnat cu Al Ittifaq, formație din primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite.



”Un nume care nu are nevoie de introducere. O prezență care vorbește de la sine. Povestea continuă împreună”, a scris Al Ittifaq pe rețelele social media.

