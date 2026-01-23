OFICIAL Mario Balotelli, prezentat la șase luni după ce a fost dat afară de Genoa lui Dan Șucu: ”Nu are nevoie de introducere”

Mario Balotelli, prezentat la șase luni după ce a fost dat afară de Genoa lui Dan Șucu: "Nu are nevoie de introducere"
Mario Balotelli (35 de ani) a semnat cu Al Ittifaq și va evolua în primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite de acum.

Fotbalistul fusese ultima dată legitimat la Genoa, club patronat de Dan Șucu, dar a prins doar câteva minute cu Patrick Vieira pe bancă, care a plecat recent și el de la ”Grifon”.

Mario Balotelli, prezentat la șase luni după ce a fost dat afară de Genoa lui Dan Șucu: ”Nu are nevoie de introducere”

Balotelli a stat un an fără să joace în meciuri oficiale, iar în această fereastră de transferuri din iarnă, a semnat cu Al Ittifaq, formație din primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite.

”Un nume care nu are nevoie de introducere. O prezență care vorbește de la sine. Povestea continuă împreună”, a scris Al Ittifaq pe rețelele social media.

Mario Balotelli a rupt tăcerea la șase luni după s-a despărțit de Genoa lui Dan Șucu. Ce nu a mers: ”Altfel, eram și acum acolo”

Mario Balotelli e convins că dacă Vieira nu apărea în peisaj încă de prima dată, atunci ar fi fost legitimat și acum la ”Grifon” și ar fi jucat fotbal pentru echipa din Serie A.

”(n.r. Ai vreun regret legat de Genoa?) Anul trecut am primit niște oferte importante. Genoa a luat decizia de a angaja un antrenor cu care nu aveam cea mai bună relație. Dacă nu ar fi luat această decizie, aș fi fost încă la Genoa”, a spus Balotelli, citat de TuttoMercatoWeb.

