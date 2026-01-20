Vestea primită de Radu Drăgușin chiar în ziua nunții cu Ioana! Tottenham a luat o decizie neașteptată

Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham și al echipei naționale, a semnat marți... certificatul de căsătorie cu Ioana Stan, cea care îi este parteneră de șase ani. 

Cei doi s-au căsătorit civil la Primăria Sectorului 1, iar petrecerea este programată în această seară, la Athenee Palace.

Tottenham a luat o decizie surprinzătoare în privința lui Radu Drăgușin

Deși viitorul fundașului central este incert, Radu Drăgușin și agentul Florin Manea, prezent și el la eveniment, au uitat preț de câteva ore de tratativele care se desfășoară la această ore între Tottenham și cluburile interesate de fotbalistul român.

Drăgușin își dorește să plece de la formația din Londra în această iarnă și să meargă la un club unde să poată juca în mod constant până la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie. Mai multe cluburi din Serie A s-au arătat interesate de internaționalul român, iar AS Roma s-a aflat în pole-position. Englezii au refuzat însă prima ofertă, deoarece era vorba doar de un împrumut, iar Tottenham ar vrea să scape definitiv de Radu Drăgușin. Între timp, pe fir ar fi intrat și RB Leipzig, însă rămâne de văzut dacă nemții vor ajunge la un acord cu stoperul român, care ar prefera o revenire în Serie A.

Chiar în ziua nunții lui Drăgușin, englezii au venit cu un anunț extrem de important pentru fotbalist. Deși Drăgușin este cotat la 22 de milioane de euro, iar Florin Manea anunța că Spurs vrea să încaseze pentru fotbalist 25 de milioane de euro, în ultimele ore, londonezii par a fi dispuși să facă un compromis. Potrivit Sport Witness, Tottenham ar accepta și o ofertă de 20 de milioane de euro pentru a scăpa de Radu Drăgușin, cu cinci milioane mai puțin decât suma cerută inițial, o sumă care îi poate pune pe gânduri pe italieni. 

