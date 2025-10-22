Italianul a rezistat doar nouă meciuri în ultimul său mandat la CFR Cluj, care a durat de pe 23 august până pe 21 octombrie.

Mehmet Topal, dorit la CFR Cluj

În ultimele zile s-a vehiculat că Iuliu Mureșan, noul președinte al ardelenilor după plecarea lui Cristi Balaj, vrea să îl readucă la echipă pe Dan Petrescu, însă se pare că Ioan Varga, patronul clubului din Gruia, lucrează în secret la o mutare îndrăzneață.

Conform GSP, Ioana Varga vrea să îl numească antrenor principal pe Mehmet Topal, tehnicianul turc care a impresionat pe banca celor de la Petrolul.

Sursa citată susține că antrenorul turc s-a arătat interesat de posibilitatea să o preia pe CFR Cluj și urmează ca acesta să vină în România pentru a discuta personal cu cei din conducerea clubului din Gruia.

Mehmet Topal are doar două aventuri ca antrenor, ambele la CFR Cluj.

