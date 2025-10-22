Meciul este programat joi, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Mirel Rădoi: ”La nivel de infrastructură, de buget nu ne putem compara cu Noah!”

Mirel Rădoi este convins că, deși Universitatea Craiova pare favorită pe hârtie, cei de la Noah stau mult mai bine decât oltenii în ceea ce privește bugetul și infrastructura clubului.

Antrenorul formației din Bănie își dorește prima victorie în Europa, însă a mărturisit că se mulțumește și cu un punct din meciul cu Noah.

”O partidă interesantă. Sunt două echipe care încearcă să-și domine adversarul. Sunt preocupate să atace, să marcheze gol, nu să apere rezultatul inițial, de 0-0. O echipă destul de dinamică, agresivă. Pentru publicul larg care nu cunoaște Noah, este o echipă foarte interesantă și una foarte bună, total diferită față de Rakow.

Căutăm și noi să avem primele puncte în această competiție. Să sperăm că acesta va fi momentul și meciul așteptat de noi după atâția zeci de ani de lipsă în cupele europene, într-o grupă care a părut foarte greu de accesat. Mă bucur că suntem aici. Sperăm ca mâine seară să avem măcar un punct, dar jocul să fie unul consistent.

Craiova pare favorită, dar v-am spus că o echipă care își permite să-și ia un jucător și să-i plătească un salariu dublu față de cât avea la Craiova (n.r. Oshima) cumva egalează balanța valorii. La nivel de infrastructură, de buget nu ne putem compara cu Noah. Sperăm să o facem prin rezultatul pe care îl vom obține”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

