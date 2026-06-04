Polonezul Zielinski rupe tăcerea despre viitorul său la echipa pregătită de Cristi Chivu

Inter Milano și-a regăsit forma sub comanda tehnicianului Cristi Chivu, reușind să cucerească atât campionatul, cât și Cupa Italiei. În acest context favorabil, Piotr Zielinski a dorit să clarifice situația sa contractuală, spulberând zvonurile apărute în ultimele săptămâni despre o eventuală plecare din tabăra nerazzurra.

Într-o intervenție pentru SportMediaset, fotbalistul a subliniat că dorește să își continue cariera la Milano. Evoluțiile sale constante i-au asigurat un rol esențial în angrenajul echipei, iar mijlocașul privește cu optimism spre viitor, având convingerea că randamentul său de la Inter îl va depăși pe cel din anii petrecuți la Napoli.

„Spun că ce este mai bun abia urmează”, a transmis Zielinski. El a explicat și motivele pentru care alege continuitatea la formația italiană: „Vreau să rămân pentru că este o echipă mare și se poate întotdeauna îmbunătăți și face și mai bine. Avem un lot destul de larg, apoi cu siguranță persoanele care se ocupă de piața de mercato vor face ceva, vom fi competitivi. Abia aștept, ba chiar acum abia aștept să mă odihnesc, apoi voi aștepta cu nerăbdare să încep cantonamentul”.