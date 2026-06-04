Polonezul Zielinski rupe tăcerea despre viitorul său la echipa pregătită de Cristi Chivu

Polonezul Zielinski rupe tăcerea despre viitorul său la echipa pregătită de Cristi Chivu Fotbal extern
SPORT.RO
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Mijlocașul Piotr Zielinski a pus capăt speculațiilor privind un posibil transfer și a vorbit deschis despre obiectivele milanezilor pentru stagiunea următoare.

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Piotr ZielinskiInter MilanoSerie A
Din articol

Inter Milano și-a regăsit forma sub comanda tehnicianului Cristi Chivu, reușind să cucerească atât campionatul, cât și Cupa Italiei. În acest context favorabil, Piotr Zielinski a dorit să clarifice situația sa contractuală, spulberând zvonurile apărute în ultimele săptămâni despre o eventuală plecare din tabăra nerazzurra.

Într-o intervenție pentru SportMediaset, fotbalistul a subliniat că dorește să își continue cariera la Milano. Evoluțiile sale constante i-au asigurat un rol esențial în angrenajul echipei, iar mijlocașul privește cu optimism spre viitor, având convingerea că randamentul său de la Inter îl va depăși pe cel din anii petrecuți la Napoli.

„Spun că ce este mai bun abia urmează”, a transmis Zielinski. El a explicat și motivele pentru care alege continuitatea la formația italiană: „Vreau să rămân pentru că este o echipă mare și se poate întotdeauna îmbunătăți și face și mai bine. Avem un lot destul de larg, apoi cu siguranță persoanele care se ocupă de piața de mercato vor face ceva, vom fi competitivi. Abia aștept, ba chiar acum abia aștept să mă odihnesc, apoi voi aștepta cu nerăbdare să încep cantonamentul”.

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Piotr Zielinski / Foto - Getty Images
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Ambiții europene

În ciuda succesului intern, parcursul din competițiile europene a lăsat un gust amar în vestiar. Jucătorul a recunoscut că așteptările erau mult mai ridicate pentru Liga Campionilor.

„Va trebui să facem mai bine, sunt sigur că o vom face, suntem puternici, apoi cu câteva întăriri în plus... și anul acesta am fost competitivi, dar nu a mers cum am vrut”, a spus internaționalul polonez.

Potrivit lui Zielinski, posibila plecare a lui Denzel Dumfries la Real Madrid ar reprezenta o pierdere notabilă pentru gruparea italiană, însă decizia fundașului olandez este de înțeles în contextul fotbalului actual.

„Ne va părea rău cu siguranță, este un jucător excelent, a făcut istorie la Inter, este păcat, dar nu se refuză anumite oferte. Dacă s-ar duce la Real Madrid, trebuie doar să-l felicităm și să-i urăm mult succes”, a zis el.

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