Fundașul stânga de la Inter este unul dintre cei mai buni jucători ai lui Cristi Chivu în acest sezon.

Pe lângă constanța incredibilă cu care a ieșit în evidentă, Federico Dimarco a făcut de multe ori diferența pentru „nerazzurri” în meciuri importante.

Cele două dorințe ale lui Dimarco: „Astea sunt visurile”

Fundașul italian a fost întrebat ce a făcut în plus în acest sezon pentru a avea evoluții atât de solide.

Dimarco a punctat faptul că munca de la antrenamente a fost factorul decisiv, iar fotbalistul speră ca aceasta să se materializeze în câștigarea campionatului alături de Cristi Chivu și într-o calificare a Italiei la Campionatul Mondial.

„Am muncit la fel de mult ca întotdeauna. Poate că există sezoane în care nu joci la fel de bine și altele în care joci excepțional de bine.

Sunt bucuros să fac asta pentru a ajuta echipa, munca grea dă întotdeauna roade. Visurile sunt cu siguranță Scudetto-ul și calificarea la Cupa Mondială.

(n.r. despre următorul meci din campionat al Interului, cu Genoa) Genoa are jucători puternici, este o echipă compactă și i-am văzut obținând rezultate în multe situații dificile. Va trebui să fim pregătiți să înfruntăm o echipă puternică”, a spus Federico Dimarco, potrivit TMW.com.

Fundașul de 28 de ani are cifre incredibile sub comanda lui Chivu: șase goluri și 15 assist-uri în 34 de meciuri jucate.

Federico Dimarco este cotat la 50 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.