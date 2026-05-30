Mikel Arteta a pus tunurile pe arbitraj după finala Champions League: ”Ar putea fi ușor un penalty!”

Cu Alexandru Bourceanu desemnat omul meciului, naționala României continuă cursa spre titlul de campioană europeană!

Basarab Panduru pune tunurile pe un jucător din Superligă: "Nu ştiu de ce nu reuşeşte să facă nimic"

Basarab Panduru, bulversat după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Nu înțeleg nimic! Ai impresia că n-au existat"

Basarab Panduru, mijlocaș ofensiv al Generației de Aur, i-a comparat pe Luis Enrique și Pep Guardiola, în contextul în care primul antrenor l-a egalat pe al doilea la numărul de Champions League adjudecate (trei).

Basarab Panduru, comparație între Pep Guardiola și Luis Enrique

Panduru a apreciat că în continuare Guardiola este antrenorul mai mare, însă a avut numai cuvinte de laudă și la adresa lui Enrique.

„Mi se pare că Guardiola e mai mare decât Enrique. Bine, și pe unde a fost Luis Enrique, a trecut pe la niște echipe care erau mai de mâna a doua.

Guardiola a fost numai sus, a câștigat campionate peste tot, eu cred că el e altceva. Dar acest Luis Enrique chiar dă o lecție tuturor despre cum trebuie să arate o echipă, cum trebuie să se apere și cum trebuie să atace.

Și a scăpat de cei mai mari jucători din lume, Messi, Neymar și Mbappe, iar apoi a construit o echipă”, a susținut Basarab Panduru, la televiziunea Prima Sport.

22 de selecții și un gol a strâns Basarab Panduru pentru naționala României între anii 1992 și 1996.

de selecții și un gol a strâns Basarab Panduru pentru naționala României între anii 1992 și 1996. 7 trofee a cucerit Panduru ca fotbalist: de 3 ori Divizia A, o dată Cupa și Supercupa României, toate cu Steaua + campionatul și Supercupa Portugaliei cu FC Porto.

Enrique: „Am meritat asta”

Luis Enrique a recunoscut că simte simultan bucurie și oboseală, după ce PSG a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare în finala Ligii Campionilor.

„Am sentimente amestecate: emoție, oboseală. De toate, dar acesta este cel mai bun moment al sezonului. Încă suntem campioni, doi ani la rând, este uimitor. Am meritat asta. Suporterii noștri au meritat la fel pe tot parcursul sezonului. Meritam să fim în finală.

A fost foarte greu și dificil. Felicitări celor de la Arsenal, a fost foarte greu. Au jucat excelent. E normal. Au încercat să ducă meciul în etape, sunt puternici. Noi am încercat să controlăm mingea și să facem pressing. Am câștigat titlul.

(n.r.- dacă se consideră un manager legendar) Legendă, eu? Nu mă interesează asta”, a declarat Luis Enrique, conform BBC.

PSG a câştigat, sâmbătă seară, pentru al doilea an consecutiv, Liga Campionilor, impunându-se în finala cu Arsenal, de la Budapesta, la loviturile de departajare; scorul a fost 4-3 la punctul cu var după 1-1 în 120 de minute.

Luis Enrique, într-o galerie selectă a antrenorilor din UCL

Luis Enrique (56 de ani), antrenorul formației pariziene, a cucerit pentru a treia oară Liga Campionilor, după triumful de anul trecut și cel alături de Barcelona în 2015.

Un singur antrenor este în fața sa în ierarhia câștigătorilor de UCL, respectiv Carlo Ancelotti cu 5 trofee (AC Milan 2003 și 2007, și Real Madrid 2014, 2022 și 2024).

Doar alți trei antrenori se pot lăuda cu trei Ligi ale Campionilor adjudecate. Tehnicienii respectivi sunt: Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978 și 1981), Zinedine Zidane (Real Madrid 2016, 2017 și 2018) și Pep Guardiola (Barcelona 2009 și 2011, și Manchester City 2023).